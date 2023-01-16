. В Европарламенте заявили об использовании США НАТО в своих целях

Депутат ЕП Уоллес: США создали НАТО для расширения своего влияния в странах Европы

США создали НАТО для расширения своего влияния в государствах Европы, заявил депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес в своем Twitter.

По его словам, политики должны начать представлять интересы народа, а не Североатлантического альянса или военно-промышленного комплекса. «НАТО был сформирован США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму», — рассказал депутат об использовании Вашингтоном организации в своих целях. Уоллес добавил, что жители Европы хотят завершения прокси-войны.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович рассказал, что с помощью Украины Вашингтон и Североатлантический альянс ведут прокси-войну против России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о прямом участии США и НАТО в конфликте на Украине. По его словам, российская сторона выводит из строя объекты энергетики на Украине, которые позволяют Западу «накачивать страну смертоносным оружием, чтобы убивать русских».