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В Германии назвали причину отставки главы Минобороны

В Германии назвали причину отставки главы МинобороныДепутат бундестага Нольте заявил, что отставка Ламбрехт связана с ее непопулярностью

Депутат комитета бундестага по обороне от АдГ Ян Нольте заявил, что отставка главы Минобороны Германии Кристины Ламбрехт связана с ее непопулярностью. Причину отставки немецкого министра он назвал в беседе с «Известиями».

«Госпожа Ламбрехт стала самым непопулярным политиком в Германии. Она ничего не понимала в бундесвере и постоянно оказывалась в центре досадных инцидентов», — отметил Нольте.

Немецкий депутат добавил, что Ламбрехт подвергалась критике за то, что соглашалась предоставлять вооружение Украине, когда в нем нуждался бундесвер.

Он также подчеркнул, что на должность нового министра обороны ФРГ рассматриваются кандидатуры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — министр труда и социальных вопросов Хубертус Хайль, федеральный министр по особым поручениям и руководитель Федеральной канцелярии Вольфганг Шмидт, а также уполномоченная по делам военнослужащих Ева Хегль. Нольте напомнил, что ранее немецкое правительство ввело квоту для женщин на министерских должностях, поэтому, если пост министра обороны займет мужчина, «придется заменить другого министра».

16 января сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял отставку Ламбрехт. Она будет исполнять свои обязанности до назначения преемника, которое пройдет 17 января.

Ранее глава Минобороны Германии объяснила уход с должности давлением со стороны немецких СМИ.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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