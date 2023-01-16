. В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для оплаты ЖКХ
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В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для оплаты ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для оплаты ЖКХ

В Государственной думе предложили разрешить использовать материнский капитал для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. С инициативой выступила зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, сообщают «Известия».

По оценке инициатора, подобное нововведение может стать хорошей поддержкой для многодетных семей в условиях роста цен на ЖКУ. Это поможет семьям экономить на оплате коммунальных услуг до ста тысяч в год.

Во всех регионах России с 1 декабря повысились тарифы на услуги ЖКХ. В Иркутской области тарифы на отопление повышаются на 10%, цены на электроэнергию — на 9,23%. Проиндексируют также размер областного материнского капитала. Он составит 122 934 рубля.

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По материалам: irk

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