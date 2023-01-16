. В Иркутске прошла конференция коренных малочисленных народов Севера

Четвертая конференция коренных малочисленных народов Севера прошла в Иркутске 16 января. Ее участниками стали представители шести районов региона, в которых проживают представители малых народов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

От имени губернатора Игоря Кобзева и кабмина региона делегатов поприветствовала начальник управления областного правительства по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова. Она отметила, что Иркутская область – исторически сформировавшийся многонациональный регион, в котором на протяжении длительного времени мирно живут и работают представители различных культур, национальностей и религий.

Президент Иркутской региональной общественной организации «Союз содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской области» Нина Вейсалова обратила внимание на главную цель конференции коренных малочисленных народов – привлечь внимание органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов, научного сообщества к вопросам жизнеобеспечения коренных малочисленных народов, сохранения исконной среды обитания.

Отмечается, что в Иркутской области созданы условия для социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов: им предоставляют меры социальной поддержки, ежегодно совершенствуется нормативно-правовая база в сфере поддержки и развития народов. Малочисленные народы сохраняют родные языки и культуру, места хозяйственной деятельности и занятий традиционными промыслами.

Организатором мероприятия выступила Иркутская региональная общественная организация «Союз содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской области». На конференции присутствовали 62 участника и 27 делегатов. В целом в семи районах Приангарья проживают порядка двух тысяч эвенков и тофаларов.