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В Японии указали на недостаточную защищенность военной инфраструктуры от ракет

В Японии указали на недостаточную защищенность военной инфраструктуры от ракетNikkei: 80% объектов военной инфраструктуры Японии не имеют должной противоракетной защиты

Японская деловая газета Nikkei сообщила, что большая часть инфраструктуры Сил самообороны страны недостаточно защищены от потенциальных ракетных ударов. Авторы статьи также посетовали на то, что у половины из таких объектов нет достаточной сейсмологической защиты, передает ТАСС.

Источники в Минобороны Японии рассказали, что у порядка 80 процентов инфраструктурных объектов японских военных на сегодняшний день нет хорошей противоракетной защиты, а у 40 процентов объектов отсутствует должная сейсмологическая защита. При этом отмечается, что в ведомстве взяли данную проблему на контроль т планируют исправить ситуацию в течение 10 лет.

Ранее зампред Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обвинил премьер-министра Японии Фумио Кисиду в предательстве памяти сотен тысяч жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

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По материалам: lenta.ru

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