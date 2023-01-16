. В Китае заявили о сыгравшем на руку России сговоре Байдена и Зеленского
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В Китае заявили о сыгравшем на руку России сговоре Байдена и Зеленского

Global Times: действия Зеленского и Байдена против РФ привели к кризису в Европе

Проводимый странами Запада и Украиной антироссийский сговор спровоцировал серьезный кризис в Европе и сыграл на руку России в сфере экономики. Такое мнение выразил колумнист китайского издания Global Times Карлос Мартинес.

Автор публикации считает, что президент США Джо Байден фактически вступил в сговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский президент, как отметил Мартинес, поспособствовал отправке на Украину огромного количества тяжелых вооружений и пообещал Киеву поддержку в вопросе принятия страны в НАТО.

В то же время, как подчеркивает автор, США и их союзники начали проводить агрессивную политику против России, отказавшись обсуждать вопросы гарантий безопасности в декабре 2021 года. Помимо того, западные страны ввели беспрецедентные санкции после начала спецоперации, которые тем не менее ударили по ним самим, отметил Мартинес.

«Санкции против российской энергетики влекут за собой кризис стоимости жизни. Цены на энергоносители и продукты питания взлетели до небес. Инфляция в Великобритании составляет более 10 процентов, что означает быстрое снижение заработной платы», — резюмировал обозреватель.

В третьем квартале 2022 года Европа потратила на закупки газа 101 миллиард евро, следует из отчета Еврокомиссии (ЕК). Траты на топливо стали самыми большими за последнее десятилетие, в 3,5 раза превысив показатель предыдущего года (29 миллиардов евро).

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По материалам: lenta.ru

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