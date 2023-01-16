. В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в крещенских купаниях

Песков заявил, что пока не знает, примет ли Путин участие в крещенских купаниях

В Кремле еще не знают, примет ли президент России Владимир Путин участие в крещенских купаниях в этом году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Впервые Кремль сообщил об участии Путина в крещенских купаниях в 2018 году. В 2018 году президент окунулся в иордань на озере Селигер, в 2019 году сделал это в Подмосковье. Однако в 2022 году Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение в связи с эпидситуацией в стране. По словам Пескова, в прошлом году представители церкви не рекомендовали делать это в условиях пандемии коронавируса.

Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью в ночь на 19 января.