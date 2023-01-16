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В Москве обнаружили тело актера Владимира Ипатова

В Москве обнаружили тело актера Владимира Ипатова

Известный ролями в сериалах «Физрук», «Папины дочки» и «Интерны» 64-летний актер Владимир Ипатов обнаружен мертвым в собственной квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что тело актера нашли накануне. По предварительным данным, смерть наступила около месяца назад, следов насилия обнаружено не было.

По словам собеседника информагентства, актера нашла его дочь, обратившаяся в правоохранительные органы после того, как мужчина перестал выходить на связь. Последний раз они общались в конце прошлого года. Точную причину смерти Ипатова определит экспертиза, пояснил представитель правоохранительных органов.

Владимир Ипатов за свою карьеру принял участие в 55 проектах, в том числе сыграл в сериалах «Физрук», «Папины дочки» и «Интерны», а также в полнометражном фильме «Последний богатырь».

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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