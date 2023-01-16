. В Москве построят 12 новых подземных и надземных пешеходных переходов

Московские архитекторы работают над проектированием 12 новых подземных и надземных пешеходных переходов. Построить эти объекты планируется до 2026 года, из них почти половина будет проходить под путями Московских центральных диаметров. По словам главы столичного Депстроя Рафика Загрутдинова, решение было принято мэром Сергеем Собяниным, исходя из увеличения интенсивности движения по диаметрам.



Подземные переходы на МЦД разместятся на улицах Яблочкова, Черняховского, Новостроевской, на пересечении улицы Каспийской с Ереванской и Медиков. Надземные пути возведут через северный дублер Кутузовского проспекта и ж/д пути Смоленского направления МЖД по улицам Василисы Кожиной и Ивана Франко.

Один из переходов появится вблизи комплекса "Москва-Сити"

Решено также построить три пешеходных моста: один на Нагатинском затоне, два на набережных – Госпитальной и Рубцовской, Болотной и Крымской. Новый надземный переход соединит терминал "Москва-Сити" и транспортно-пересадочный узел, еще один такой появится на улице Бутырский Вал.

Как сообщал Ruposters, новый транспортный хаб "Петровско-Разумовская" на севере Москвы сократит время пересадок до считанных минут. В него войдут четыре крупных транспортных объекта.