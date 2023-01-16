. В новой школе №1 Нижнеудинска прошли первые уроки

В Нижнеудинске прошли первые уроки в новом здании школы №1. Учебное заведение будет посещать 520 учеников. В нем предусмотрены 25 учебных кабинетов, мастерские для проведения уроков по предмету «Технология», актовый зал на 343 места, две группы продленного дня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Строить школу начали в ноябре 2019 года по поручению Президента России Владимира Путина. Ее возводили в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Стоимость работ составила 713,8 миллиона рублей.





Школа №1. Фото пресс-службы правительства Иркутской области Школа №1. Фото пресс-службы правительства Иркутской области Школа №1. Фото пресс-службы правительства Иркутской области Школа №1. Фото пресс-службы правительства Иркутской области





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