. В Приангарье участвовать в нацпроекте «Производительность труда» сможет предприятие любой отрасли
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В Приангарье участвовать в нацпроекте «Производительность труда» сможет предприятие любой отрасли

Стать участником национального проекта «Производительность труда» теперь может предприятие Иркутской области любой сферы с выручкой более 400 миллионов рублей, заручившись рекомендацией регионального правительства. Специальный порядок включения предприятий в нацпроект утвердили в Федеральном центре компетенций. Ключевое условие — на проектном комитете региональные власти должны обосновать поддержку предприятия-кандидата, показав, какой ожидается социально-экономический эффект для Приангарья.

Изначально планировалось, что нацпроект «Производительность труда» завершит свое действие в 2024 году. В Министерстве экономического развития РФ озвучили предложение по его продлению до 2030 года. Кроме того, предлагается открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. По мнению Минэкономразвития Иркутской области, если такое решение будет принято, количество региональных предприятий-кандидатов, которые подают заявки в Региональный центр компетенций, увеличится не менее чем на 50%.

С 2020 года предприятия Иркутской области могут вступить в нацпроект и получить адресную помощь от экспертов федерального или регионального центра компетенций. На данный момент в Приангарье уже 41 предприятие получает такую меру государственной поддержки. Только в 2022 году компании, прошедшие активную фазу реализации проекта, увеличили выработку в расчёте на одного сотрудника от 14% до 65%.

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По материалам: irk

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