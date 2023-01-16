. В России резко выросло производство алкоголя

Росалкогольрегулирование: производство алкоголя в России выросло на 9,8 процента

Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) с января по декабрь 2022 года резко выросло в России на 9,8 процента по сравнению с 2021 годом, до 199,524 миллиона декалитров (дал). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

Производство спиртных напитков крепостью свыше девяти процентов увеличилось на 8,4 процента, до 115,386 миллиона дал. Производство водки выросло почти на четыре процента (до 84,056 миллиона дал), а конька — на 10,5 процента (до 8,821 миллиона дал).

Производство винодельческой продукции в январе-декабре взлетело на 9,7 процента, до 32,693 миллиона дал, игристых вин — на 25,2 процента, а ликерных — на 442,5 процента год к году.

С 2023 года минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в России выросла до 281 рубля за бутылку объемом 0,5 литра, а коньяка — до 517 рублей. Минимальная стоимость 0,75 литра игристого вина в 2023 году увеличилась на 41,4 процента, до 239 рублей.

В 2022 году розничные продажи алкоголя в России выросли — с января по ноябрь спрос увеличился на 3,4 процента в годовом выражении. Без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в стране было продано 101,2 миллиона декалитров алкогольной продукции.