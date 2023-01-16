. Влад Соколовский удивил внешним видом своей мамы - именинницы
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Влад Соколовский удивил внешним видом своей мамы - именинницы

Влад Соколовский удивил внешним видом своей мамы - именинницы
Певец Влад Соколовский на днях отпраздновал 70-летие своей мамы в Ясной Поляне. Бывший муж певицы Риты Дакоты, музыкант Влад Соколовский в микроблоге поделился совместным снимком с эффектной моложавой дамой. На днях семейство Соколовских отпраздновало юбилей Ирины Всеволодовны. Влад сообщил, что это его мама, которой исполнилось 70 лет. Тогда, как отцу музыканта всего 57 лет.
«До сих пор не могу поверить, что этой энергичной, потрясающей, красивой, мудрой девчонке исполнилось 70 лет. Люблю до луны и обратно. Мам, ты пример того, как нужно ощущать себя в любом возрасте! Всем бы нам так», - написал Влад Соколовский. Стоит напомнить, что отцу Влада Соколовского 57 лет. Так что, подписчики, восторгаясь красотой и молодостью мамы музыканта, давали понять, что для нее, вероятно, отличным мотиватором является более молодой супруг. «Серьезно? 70? Восторг», «70 лет? Нет, это не правда!», «Здоровья, красоты, молодости. Мама шикарна», «Вот что значит - молодой муж», - высказались в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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