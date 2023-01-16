. Водитель грузовика насмерть сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Бодайбо
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Водитель грузовика насмерть сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Бодайбо

Водитель грузовика насмерть сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Бодайбо

В Бодайбо сотрудники полиции работают на месте ДТП, в результате которого погиб школьник. Предварительно установлено, что днем 16 января 40-летний водитель составного грузового автомобиля сбил девятилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

Третьеклассник скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. На место выезжал прокурор Бодайбо. Надзорные орган проводит проверку.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Atomic Heart на Xbox Series X обещают 4K при 60 FPS
В Atomic Heart на Xbox Series X обещают 4K при 60 FPS
Алла Пугачева готова принять пьяного Галкина
Алла Пугачева готова принять пьяного Галкина
Артур Смольянинов приползет в Россию, как побитый пес
Артур Смольянинов приползет в Россию, как побитый пес
Лариса Долина рассказала о мужчине, который ее осчастливил
Лариса Долина рассказала о мужчине, который ее осчастливил
Кустов предсказал будущее России
Кустов предсказал будущее России
Ненавидящий Россию Дмитрий Назаров зарабатывал миллионы на госзаказах
Ненавидящий Россию Дмитрий Назаров зарабатывал миллионы на госзаказах
Аллу Пугачеву посылают на на три буквы
Аллу Пугачеву посылают на на три буквы
Германия начала переброску ЗРК Patriot в Польшу
Германия начала переброску ЗРК Patriot в Польшу
ТОП-15 фильмов с большим хронометражем, которые смотрятся на одном дыхании (13 фото)
ТОП-15 фильмов с большим хронометражем, которые смотрятся на одном
Водитель грузовика насмерть сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Бодайбо
Водитель грузовика насмерть сбил 9-летнего мальчика на пешеходном
В новой школе №1 Нижнеудинска прошли первые уроки
В новой школе №1 Нижнеудинска прошли первые уроки
До -14 градусов и небольшой снег ожидается в Иркутской области 17 января
До -14 градусов и небольшой снег ожидается в Иркутской области 17

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале
ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале
Виктория Дайнеко похвасталась своим гигантским животом в купальнике
Виктория Дайнеко похвасталась своим гигантским животом в купальнике
Анонсировано совещание Путина с Совбезом
Анонсировано совещание Путина с Совбезом
Жена Валентина Юдашкина омолодилась и показала результат
Жена Валентина Юдашкина омолодилась и показала результат

Еще по теме

В Слюдянском районе водитель большегруза насмерть сбил пешехода
В Ангарске водитель автобуса сбил семилетнего мальчика
15-летняя девочка погибла под колесами грузовика в Култуке
В Иркутске водитель Ford Focus насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе