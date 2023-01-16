. Водитель грузовика насмерть сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Бодайбо

В Бодайбо сотрудники полиции работают на месте ДТП, в результате которого погиб школьник. Предварительно установлено, что днем 16 января 40-летний водитель составного грузового автомобиля сбил девятилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

Третьеклассник скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. На место выезжал прокурор Бодайбо. Надзорные орган проводит проверку.