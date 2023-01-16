. Вылетевший в Читу самолет «ИрАэро» вернулся в Иркутск из-за неисправности тормозного оборудования
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Вылетевший в Читу самолет «ИрАэро» вернулся в Иркутск из-за неисправности тормозного оборудования

Вылетевший в Читу самолет «ИрАэро» вернулся в Иркутск из-за неисправности тормозного оборудования

Утром 16 января Airbus 319 АО "Авиакомпания «ИрАэро» следовал по рейсу «Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток». После вылета из Иркутска в самолете сработал датчик сигнализации неисправности тормозного оборудования. В связи с этим экипаж принял решение о возврате самолета в аэропорт вылета.

Посадка самолета прошла благополучно. На борту был 151 пассажир, из которых 11 несовершеннолетних. Также на самолете были шестеро членов экипажа. Пострадавших нет, судно повреждений не получило, сообщает пресс-служба СУ СК Росии по Иркутской области.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств возврата самолета в аэропорт «Иркутск». Специалисты провели личный прием пассажиров, проверяют своевременность обеспечения авиакомпанией прав пассажиров. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

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По материалам: irk

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