. За 2022 год в Иркутске снесли 41 аварийный дом
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За 2022 год в Иркутске снесли 41 аварийный дом

За 2022 год в Иркутске снесли 41 аварийный дом

В течение 2022-го года на территории Иркутска снесли 41 дом. Здания признали аварийными, а жителей расселили, сообщает пресс-служба администрации города. Освободившиеся участки либо обустроят под парки и скверы, либо возведут на них муниципальное жилье. В 2023 году планируют демонтаж еще 24-х объектов.

Работы выполняли по муниципальным контрактам. Больше всего аварийных зданий снесли в Ленинском округе: 19 зданий ликвидировали на улицах Розы Люксембург, Норильской, 4-я Горьковской, в переулках Восточном и 14-м Советском, на территории Металлобазы. В Правобережном округе демонтировали здания на улицах Рабочего Штаба, Халтурина, Тулунской, Марата, Декабрьских Событий, Свердлова. В Октябрьском округе демонтировали аварийные дома на улицах Байкальской и Коммунаров; в Свердловском — на улицах Шмидта, Ломоносова, Кайской.

Девять домов застройщики снесли за свой счет. По проекту развития застроенных территорий снесли аварийные здания на улицах Култукской, Сеченова, Якоби, Захарова, Красноказачьей, Иркутской 30-й Дивизии, а также в переулке Пулковском.

Кроме того, в Ленинском округе Иркутска выявляют и сносят объекты самовольного строительства. На освободившихся земельных участках возведут образовательные учреждения. Демонтируют также незаконно построенные гаражи.


Фото пресс-службы администрации Иркутска Фото пресс-службы администрации Иркутска Фото пресс-службы администрации Иркутска
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По материалам: irk

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