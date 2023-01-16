. За неделю 19 934 жителя Иркутской области заболели ОРВИ
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За неделю 19 934 жителя Иркутской области заболели ОРВИ

За неделю 19 934 жителя Иркутской области заболели ОРВИ

В Иркутской области за прошедшую неделю зарегистрировали 19 934 случая заболевания ОРВИ. Из них 10 892 ребенка. Лабораторно подтвердили диагноз гриппа у 334 человек. Данные предоставляет региональное Управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по области находится выше эпидемического порога на 39,6%. По результатам вирусологического мониторинга установлена циркуляция вируса грипп А (H1N1)-2009, гриппа В, риновирусов, бокавирусов и других респираторных вирусов. Специалисты рекомендуют носить маски в общественных местах, мыть руки и пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и обращаться к врачу при первых признаках инфекции.

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По материалам: irk

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