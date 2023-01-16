. За сутки в Иркутской области зарегистрировано 69 случаев COVID-19

16 января в Иркутской области официально подтвердили 69 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировали 358 756 случаев заражения. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

За сутки смертей от коронавирусной инфекции не зарегистрировали, всего с начала пандемии скончались 8 862 жителей региона. 932 человека умерло от сопутствующих COVID-19 заболеваний, за 13 января летальных случаев не зафиксировали. Выздоровело 353 946 человек.