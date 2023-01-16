. За сутки в Иркутской области зарегистрировано 69 случаев COVID-19
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

За сутки в Иркутской области зарегистрировано 69 случаев COVID-19

За сутки в Иркутской области зарегистрировано 69 случаев COVID-19

16 января в Иркутской области официально подтвердили 69 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировали 358 756 случаев заражения. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

За сутки смертей от коронавирусной инфекции не зарегистрировали, всего с начала пандемии скончались 8 862 жителей региона. 932 человека умерло от сопутствующих COVID-19 заболеваний, за 13 января летальных случаев не зафиксировали. Выздоровело 353 946 человек.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Москве построят 12 новых подземных и надземных пешеходных переходов
В Москве построят 12 новых подземных и надземных пешеходных переходов
Пролив Босфор закрыли из-за украинского судна
Пролив Босфор закрыли из-за украинского судна
Вылетевший в Читу самолет «ИрАэро» вернулся в Иркутск из-за неисправности тормозного оборудования
Вылетевший в Читу самолет «ИрАэро» вернулся в Иркутск из-за
Иркутские хирурги зашили раны мальчику, прилипшему языком к столбу в мороз
Иркутские хирурги зашили раны мальчику, прилипшему языком к столбу в
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 69 случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 69 случаев COVID-19
МИД заявил о попытках агрессивных действий Запада против российских дипломатов
МИД заявил о попытках агрессивных действий Запада против российских
Итоги конкурса "Мисс вселенная": победительницу высмеяли за нелепый костюм, а украинка набросилась на россиянку
Итоги конкурса "Мисс вселенная": победительницу высмеяли за
Российские танкисты уничтожили опорный пункт украинских военных
Российские танкисты уничтожили опорный пункт украинских военных
В МВФ оценили ущерб от фрагментации мировой экономики
В МВФ оценили ущерб от фрагментации мировой экономики
Что означает сон про помидоры
Что означает сон про помидоры
В Европарламенте заявили об использовании США НАТО в своих целях
В Европарламенте заявили об использовании США НАТО в своих целях
Почему не стоит отжимать чайный пакетик после настаивания, как правильно заваривать чай
Почему не стоит отжимать чайный пакетик после настаивания, как

Топ на сегодня

Наташа Королева рассказала об отношениях с поддержавшей Украину матерью
Наташа Королева рассказала об отношениях с поддержавшей Украину
В России подорожали телевизоры
В России подорожали телевизоры
Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года
В Петербурге сгорела квартира российских блогеров
В Петербурге сгорела квартира российских блогеров
ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале
ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале

Еще по теме

За сутки в Иркутской области зарегистрировали 112 случаев заражения COVID-19
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 140 случаев COVID-19
138 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Иркутской области
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 150 случаев COVID-19