. Женщины с какими именами являются наиболее привлекательными для мужчин

Известно, что имя накладывает отпечаток на судьбу и характер человека, оно является его визитной карточкой. А еще есть женские имена, которые магически действуют на мужчин. Женщины, носящие их, словно магнитом, притягивают мужчин и никогда не остаются одинокими.

Алиса

Это женское имя имеет древнегерманские корни и является производным от имени Аделаида, что в переводе означает «из благородного рода». Возможно, в этом секрет его популярности и интуитивной привлекательности для мужчин.





Женщина, носящая это имя, действительно отличается природным благородством, изысканными манерами, легкостью в общении. Она в меру хитра и кокетлива, способна виртуозно обольщать представителей противоположного пола.

Но за ее привлекательной и немного озорной внешностью скрывается волевая и интеллектуально развитая личность. Поэтому мужчины, поначалу попав в ее чарующие сети, позже проникаются к ней истинным уважением.

Василиса

Василиса — это имя греческого происхождения, означающее «царственная», «властительница». Женщина, носящая его, как правило, в полной мере ему соответствует. Она умна, обаятельна и немного высокомерна. Ей свойственна природная красота и изысканные манеры.





В любой компании Василиса всегда на ведущих ролях, любит повеселиться, пошутить, обладает прекрасным чувством юмора.

В таких женщин мужчины влюбляются с первого взгляда, поскольку они пробуждают в них инстинкт «завоевателей». Но сама Василиса редко отвечает взаимностью, предпочитая легкий, ни к чему не обязывающий флирт и дружеское общение.

Дарья

Это имя персидского происхождения, производное от мужского имени Дарий. Оно переводится как «добронравная», и часто именно так характеризует свою хозяйку. Доброжелательность и мягкость в общении свойственны всем женщинам, носящим это имя.





Дарья отличается мудростью, рассудительностью, умением выслушивать собеседника и вести с ним задушевные беседы. Именно этим она чаще всего привлекает и очаровывает мужчин.

Дарье свойственны и такие качества, как ум, честность, искренность, она активна по жизни и всегда готова прийти на помощь. В отношениях с мужчинами спокойная и покладистая, обладает талантом подстраиваться под любые обстоятельства. Для нее не имеет значение финансовое положение мужчины, она ценит его духовный мир.