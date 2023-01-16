. Житель Ингушетии решил жениться на несовершеннолетней девочке и похитил ее
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Житель Ингушетии решил жениться на несовершеннолетней девочке и похитил ее

Житель Ингушетии решил жениться на несовершеннолетней девочке и похитил ееРЕН ТВ: житель Ингушетии решил жениться на несовершеннолетней девочке и похитил ее из дома

Житель Ингушетии решил жениться на несовершеннолетней девочке и похитил ее из дома в селе Средние Ачалуки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Школьной улице. По данным канала, тетя похищенной обратилась в полицию, заявив, что 15 января ее племянницу украл неизвестный.

Подозреваемым оказался мужчина из села Гази-Юрт — выяснилось, что он захотел заключить с девочкой брак. Правоохранители пытаются установить местонахождение мужчины.

Традиция похищения невест существует во многих республиках Северного Кавказа, с ней ведется серьезная борьба. При любом поступившем в полицию заявлении о похищении возбуждаются уголовные дела. Ранее сообщалось, что 23-летний житель Ингушетии похитил невесту прямо с рабочего места.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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