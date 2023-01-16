. Зленко: Сенаторы готовят поправки в законопроект о мониторинге вечной мерзлоты

Сенаторы Совета Федерации готовят поправки в законопроект о мониторинге вечной мерзлоты, которые нацелены на создание цельной системы, способной стать частью единого комплекса государственного экологического наблюдения. Об этом зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко заявила «Вместе-РФ».

Как писала «Парламентская газета», 9 января на сайте Госдумы был опубликован проект поправок к закону об охране окружающей среды, которым, в частности, было предложено организовать на базе Росгидромета фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты.

По словам парламентария, члены Совфеда также готовят поправки к инициативе, которые должны будут поспособствовать возможности прогнозировать климатические изменения, анализировать их и подготавливать рекомендации для хозяйствующих субъектов.

«Данные нужны не ради данных, а для того, чтобы вырабатывать рекомендации, на основании которых будут принимать соответствующие технические, инженерные решения, вносить изменения в градостроительные документы, в правила застройки для предотвращения рисков промышленных катастроф», — пояснила Зленко.





Она добавила, что сенаторы настаивают, чтобы в новации были четко прописаны полномочия регионов в этой сфере и закреплена их возможность расходовать бюджетные деньги на соответствующие цели. В настоящий момент представители палаты регионов обобщают предложения от субъектов, уточнила она. Кроме того, заметила Зленко, сенаторы уже провели ряд совещаний с Минприроды, привлекли к обсуждению ученых.

Между тем, как сообщила «Парламентская газета», председатель Комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин («Единая Россия») анонсировал ранее, что на этой неделе пройдет заседание членов этого комитета, которое будет посвящено вопросу создания системы мониторинга состояния окружающей среды, а также обсуждение проблемы инвентаризации и ликвидации затонувших судов и скважин.