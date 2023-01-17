. 16 сладостей из разных стран мира, которые могут показаться странными даже отъявленным сладкоежкам

Что может быть лучше яблочного пирога, шоколадного торта или эклера, затресканного вместе с чаем или кофе? Вкусы этих десертов давно известны всем и понятны (признайтесь, захотелось ведь сладенького?). Среди ваших друзей и знакомых едва ли найдётся человек, который не умудрился бы их попробовать хотя бы раз в жизни. Однако не все привыкли довольствоваться классическими сочетаниями.

Во многих странах есть удивительные сладкие блюда, рецепты которых настолько необычны, что приезжие гости предпочитают пробовать их только глазами. Их настораживает странный вид, непонятные сочетания и новые текстуры. Поэтому, как правило, только отъявленные гурманы решаются порадовать себя диковинными новинками. Именно о таких лакомствах пойдёт речь в этот раз.

Санкая, Таиланд

Необычный вид пирога. Чтобы его приготовить, необходимо залить смесь яиц, молока и сгущенки внутрь тыквы и запечь её до готовности.

Торт «дождевая капля», Япония

Японцы те ещё изобретатели. Довольно большой популярностью у них пользуется десерт, приготовленный в виде дождевой капли. Готовится лакомство из воды и агара. В качестве начинки используется сладковатый сироп или специальная соевая мука. В этом десерте почти нет калорий, так что есть его можно практически без ограничений.

Ёкан, Япония

Перед вами в буквальном смысле фасолевый мармелад. Ёкан — ещё один десерт японской кухни, который готовится из агара и сладкой фасолевой пасты.

Шоколадный батончик Mars, жаренный во фритюре, Шотландия

Жителям Шотландии захотелось разнообразить вкус шоколадного батончика Mars, поэтому ещё в 1995 году они додумались жарить его во фритюре (перед приготовление вкусняшку рекомендуется заморозить, чтобы она полностью не растаяла до момента подачи к столу).

Торт «Cherpumple», США

Американский праздничный торт, который состоит из трёх пирогов с популярными классическими вкусами — яблочным, тыквенным и вишнёвым. Все пироги отпекаются отдельно, а после складываются друг на друга и украшаются на усмотрение повара.

Тавук-гёксу, Турция

Сладкий турецкий пудинг, приготовленный из филе курицы. Ранее этот десерт подавали только во дворце султана. Считается традиционным блюдом.

Миндальный тофу, Китай

Мягкое желе из миндаля. Обладает выраженным ореховым послевкусием.

Мартабак, Индонезия и Малайзия

Пышный пирог из дрожжевого теста на кокосовом молоке, который обязательно выпекается в закрытой сковороде.

Десерт айс каканг или «бобовый лёд», Малайзия и Сингапур

В основе десерта фасоль и ледяная стружка. В качестве добавок используются кукуруза, пальмовые семечки, желе, сгущенное молоко.

Сверчки в шоколаде, Таиланд

Такой экзотический десерт не каждому придётся по вкусу. Однако в Таиланде от него просто без ума.

Джалеби, Индия

Популярный индийский десерт, который зачастую готовят прямо на улице. Сладость любят за потрясающий вкус и хруст.

Кленовая ириска, Канада

Сладость изготавливается путём выливания раскалённого кленового сока на снег. Затем необходимо взять какую-нибудь палочку, нанизать получившуюся ириску и с удовольствием съесть.

Шакотис, Литва

Традиционный литовский торт (кстати, иногда его ещё готовят в Польше). Выпекается из яичного теста на открытом огне.

Чендол, Малайзия

Чендол — традиционный сладкий десерт со льдом. Он содержит капельки желе из зелёной рисовой муки, кокосового молока и сиропа из пальмового сахара. Рисовое желе при этом обязательно изготавливается в виде лапши. Поэтому некоторые туристы по ошибке думают, что перед ними не десерт, а основное блюдо.

Османтус-желе, Китай

Османтус — растение для приготовления чая. Имеет фруктово-цветочный аромат абрикоса.

Жареные кленовые листья, Япония

Излюбленное лакомство в Японии (особенно в регионе Кансай). Перед жаркой листья тщательно моют, засаливают на некоторое время в бочках, а после этого достают и обжаривают в кляре.