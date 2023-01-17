17 дизайнерских решений, по которым сразу видно, что они родились в головах истинных гениев
Современные люди обожают всякие инновационные штучки, отличающиеся привлекательным дизайном. Если они имеют ещё и полезные функции — это вдвойне круче. Поэтому дизайнеры, шагающие в ногу со временем, стараются придумать и разработать вещи, которые будут вызывать эффект «вау» не только своим видом, но и набором полезностей.
Их своеобразное «творчество» затрагивает не только интерьер. Апгрейду подвергается буквально всё, до чего может дотянуться человеческая рука — техника, столовые приборы, торговые автоматы и многое другое.
Приготовьтесь наслаждаться, ведь фотографии, представленные ниже, станут для вас настоящей дизайн-терапией. Здесь собраны интересные примеры инновационных и внешне привлекательных штук, которые наверняка произведут на вас глубокое впечатление.
Лестница-шкаф. Отличная идея для коллекционера вин
Современный кухонный смеситель
Парковочные ворота в национальной опере Эстонии
Портативные приборы, которые вставляются друг в друга
Такой наборчик наверняка удобно брать с собой в путешествие или на пикник. Все необходимые приборы всегда будут под рукой.
Банановая кровать для отдыха. Отличная альтернатива креслу-качалке
Стойка для велосипедов
Дизайн упаковки для сигарет. Всё понятно и без слов
Мост через озеро сделан на уровне воды. Такое чудо построили в Бельгии
Нижние ряды в автомате охлаждены больше, чем верхние
Каждый покупатель может выбрать воду той степени охлаждённости, которая ему требуется.
Кресло-качалка в виде тарелки НЛО
На таком кресле можно не только с удобством посидеть, но и полежать. К тому же оно отлично дополнит интерьер вашего дома. Друзья и знакомые обзавидуются!
Чтобы не двигать тяжёлые кастрюли туда-сюда, дизайнер сделал подвижный кран прямо над плитой
Насадка на мусорный бачок
Она позволяет не смешивать бутылки и жестянки с общим мусором. В дальнейшем их будет проще рассортировать и переработать.
Флешка, которая показывает степень своей заполненности
Пешеходный переход начинает подсвечиваться, как только к нему подходит человек
Можно сидеть за столом и играть в футбол. Отличный вариант, как провести время, дожидаясь свой заказ
В этом стаканчике есть специальный кармашек для печенья
Чемодан в виде кресла. Устал? Посиди, отдохни и отправляйся в дорогу дальше
Здесь вы можете посмотреть ещё несколько фото предметов , которые благодаря стараниям дизайнеров-умельцев стали выглядеть совсем по-новому.