. 17 дизайнерских решений, по которым сразу видно, что они родились в головах истинных гениев

Современные люди обожают всякие инновационные штучки, отличающиеся привлекательным дизайном. Если они имеют ещё и полезные функции — это вдвойне круче. Поэтому дизайнеры, шагающие в ногу со временем, стараются придумать и разработать вещи, которые будут вызывать эффект «вау» не только своим видом, но и набором полезностей.

Их своеобразное «творчество» затрагивает не только интерьер. Апгрейду подвергается буквально всё, до чего может дотянуться человеческая рука — техника, столовые приборы, торговые автоматы и многое другое.

Приготовьтесь наслаждаться, ведь фотографии, представленные ниже, станут для вас настоящей дизайн-терапией. Здесь собраны интересные примеры инновационных и внешне привлекательных штук, которые наверняка произведут на вас глубокое впечатление.

Лестница-шкаф. Отличная идея для коллекционера вин

Современный кухонный смеситель

Парковочные ворота в национальной опере Эстонии

Портативные приборы, которые вставляются друг в друга

Такой наборчик наверняка удобно брать с собой в путешествие или на пикник. Все необходимые приборы всегда будут под рукой.

Банановая кровать для отдыха. Отличная альтернатива креслу-качалке

Стойка для велосипедов

Дизайн упаковки для сигарет. Всё понятно и без слов

Мост через озеро сделан на уровне воды. Такое чудо построили в Бельгии

Нижние ряды в автомате охлаждены больше, чем верхние

Каждый покупатель может выбрать воду той степени охлаждённости, которая ему требуется.

Кресло-качалка в виде тарелки НЛО

На таком кресле можно не только с удобством посидеть, но и полежать. К тому же оно отлично дополнит интерьер вашего дома. Друзья и знакомые обзавидуются!

Чтобы не двигать тяжёлые кастрюли туда-сюда, дизайнер сделал подвижный кран прямо над плитой

Насадка на мусорный бачок

Она позволяет не смешивать бутылки и жестянки с общим мусором. В дальнейшем их будет проще рассортировать и переработать.

Флешка, которая показывает степень своей заполненности

Пешеходный переход начинает подсвечиваться, как только к нему подходит человек

Можно сидеть за столом и играть в футбол. Отличный вариант, как провести время, дожидаясь свой заказ

В этом стаканчике есть специальный кармашек для печенья

Чемодан в виде кресла. Устал? Посиди, отдохни и отправляйся в дорогу дальше

Здесь вы можете посмотреть ещё несколько фото предметов , которые благодаря стараниям дизайнеров-умельцев стали выглядеть совсем по-новому.