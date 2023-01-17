. 17 прекрасных девушек, которые преобразились до неузнаваемости, удачно нарастив себе волосы
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17 прекрасных девушек, которые преобразились до неузнаваемости, удачно нарастив себе волосы

17 прекрасных девушек, которые преобразились до неузнаваемости, удачно нарастив себе волосы

Пока одни девушки бегут в салон красоты, чтобы распрощаться с длинными волосами, другие мечтают о том, как бы скорее отрастить такую длину. Но отращивание волос как у Рапунцель занимает гораздо больше времени, чем «подравнять» кончики на 15 сантиметров. Что же тогда делать? Идти к специалисту по наращиванию волос! Например, к девушке по имени Анна Бьянка, которая без проблем учтёт все ваши пожелания и добавит к вашим волосам несколько лишних прядей любой длины. Посмотрите сами на то, как прекрасные дамы преображаются до неузнаваемости в салоне этой феи!

Абсолютно новый человек

Эксперименты с волосами не всегда заканчиваются провалом!

Красотка из Голливуда

Немного нежных оттенков

К длине волос бонусом идёт больше уверенности в себе

Цвета те же, но образ уже другой

Больше огня!

Наращивание волос — это больше, чем просто увеличение длины прядей

Для тех, кто любит быть ярким

Добавили немного длины и объёма

Разбавили блонд красочными прядями

Ещё один пример того, как одна причёска может кардинально поменять внешность человека

Для любителей очень длинных волос

И больше никаких сухих и ломких волос

Словно кудряшка Сью

Ломаем стереотипы, что нарощенные волосы — это неестественно

Часто люди говорят, что нарощенные волосы далеки от идеала. Но, посмотрев на работы настоящих мастеров этого дела, вы понимаете, что это вовсе не так. Нарощенные профессионалам пряди волос тоже могут стать чуть ли не главным украшением внешности любой девушки!

Не бойтесь перевоплощений!

Хотя с любыми экспериментами иногда надо быть немного осторожнее, а то всякое может произойти. Например, здесь вы можете найти провальные случаи, когда люди сами хотели покрасить себе волосы, но всё пошло не по плану.

# Интересное
По материалам: twizz

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