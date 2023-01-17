. 21 января ИрГУПС проведет день открытых дверей
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21 января ИрГУПС проведет день открытых дверей

21 января ИрГУПС проведет день открытых дверей

21 января 2023 года в одном из учебных и научно-инженерных центров в Сибири, который имеет филиал за рубежом в Монголии — Иркутском государственном университете путей сообщения состоится День открытых дверей. ИрГУПС приглашает абитуриентов и родителей будущих студентов принять участие в знакомстве с вузом. Начало в 11:00 по адресу: Иркутск, Чернышевского, 15.

ИрГУПС готовит специалистов для различных отраслей экономики, в том числе в сфере железнодорожного транспорта Иркутской области, Красноярском, Забайкальском крае и Бурятской республики. Выпускники ИрГУПС — это инженеры, строители, управленцы, экономисты, IT-специалисты. На сегодняшний день университет – это два филиала высшего образования, пять филиалов среднего профессионального образования, пять факультетов, 14 программ бакалавриата, 13 программ магистратуры, 7 программ специалитета и 11 научных специальностей. Инфраструктура ИрГУПС объединяет в себе 7 современных учебных корпусов, 8 уютных корпусов общежитий, более пяти различных столовых и буфетов, 3 открытых коворкинг-центра, масштабный спортивный комплекс с бассейном «Изумруд» и экологичную рощу с завораживающим видом на реку.

Студенческая жизнь ИрГУПС включает в себя 12 студенческих отрядов, 9 научных школ, 8 творческих коллективов, военно-патриотический клуб, Совет обучающихся и волонтерский центр. Вуз занимает одно из ведущих мест в регионе по показателю трудоустройства выпускников и показателю средней ежемесячной зарплаты выпускников. Университет предоставляет возможность обучения по целевому направлению.

Сотрудничество с многочисленными партнерами, такими как ОАО «РЖД», дает перспективу студентам найти хорошую работу уже на последних курсах университета. По всем вопросам проведения и организации Дня открытых дверей обращаться к начальнику «Малой транспортной академии» ИрГУПС Наталье Исаевой по телефону (3952) 63-83-87.

Подробно
ФГБОУ ВО ИРГУПС ИНН: 3812010086.
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По материалам: irk

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