. Агата Муцениеце похвасталась пляжным фото в бикини
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Агата Муцениеце похвасталась пляжным фото в бикини

Агата Муцениеце похвасталась пляжным фото в бикини
Актриса и ведущая Агата Муцениеце показала пляжное фото. Звезда исторического фильма «Тобол» воспитывает двоих детей: сына Тимофея и дочь Мию. Агата стала матерью в браке с Павлом Прилучным. Муцениеце старается больше времени проводить в компании близких. Так, она отправилась в Дубай в компании детей и сестры. Артистка обнародовала фотографию, сделанную на пляже.  Агата выбрала яркий летний образ. Она надела зеленое бикини. Топ на тонких бретельках подчеркнул ее бюст. Ведущая шоу «Голос. Дети» заплела волосы в косу, а лицо оставила естественным. Уроженка Риги выбрала для снимка популярную локацию. Она вышла на пляж с белым песком, за спиной артистки был знаменитый отель «Бурдж аль-Араб». 
Исполнительница роли в сериале «Стая» постаралась принять динамичную позу. Агата показала татуировку на правой руке. Муцениеце широко улыбнулась. «Попросила сестру сфоткать меня, как будто я лечу», — сказала звезда.  Поклонники Агаты оставили много комплиментов для нее. «Агата такой позитивчик! Живет и наслаждается», «Отличного отдыха!», «Фигура огонь!», «Агата не только талантливая, а еще и красивая», «Ну что сказать, летишь», «Агата, вы замечательная мама! И очень красивая!», «Ласточка ты наша», «Как здорово, что с семьёй! Вы замечательные, прекрасные!», «Агата, красавица! Но очень худая, не дай Бог подует ветер. Ешь всю вкуснятину там, прикрой ребра. Получи удовольствие на все сто», — высказались фолловеры. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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Агата Муцениеце похвасталась пляжным фото в бикини
Агата Муцениеце похвасталась пляжным фото в бикини

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