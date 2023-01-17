. Агата Муцениеце в купальнике получила ультиматум
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Агата Муцениеце в купальнике получила ультиматум

Агата Муцениеце в купальнике получила ультиматум
Актриса и ведущая Агата Муцениеце поделилась жарким фото. Бывшая жена Павла Прилучного ради дружбы пошла на смелый шаг. Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру актрисы. Она снялась во многих фильмах и сериалах. Примечательно, что звезда «Закрытой школы» восемь лет прожила в браке с Павлом Прилучным, но потом они развелись со скандалом. Теперь артистка сама растит двоих детей. При этом она не перестает следить за фигурой.  Почувствуй разницу: как Агата Муцениеце выглядит в тугих велосипедках на фото и видео Недавно Агата решила отдохнуть в Дубае. Она наслаждается отпуском с наследниками и своей сестрой. Актриса каждый день приходит на пляж. Она решила ради дружбы сделать смелый шаг. Экс-жена Прилучного разделась, блеснув фигурой во всей красе. Она в одном мини-бикини прилегла на шезлонг. Муцениеце не стала скрывать даже интимный треугольник, надев трусики-шторки.
«Мне подружки говорили, что если не будет фоточек в купальнике, они отпишутся и не будут со мной разговаривать», — заявила Агата. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, вот это фигурка», «Точеная вся такая», «Компания задает настроение», «И так все хорошо выглядит», — стали писать в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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