. Актер Адабашьян высказался о выписке Михалкова из больницы
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Актер Адабашьян высказался о выписке Михалкова из больницы

Актер Адабашьян высказался о выписке Михалкова из больницыАктер Адабашьян заявил, что пока рано говорить о выписке Михалкова из больницы

Актер Александр Адабашьян высказался о состоянии госпитализированного режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает KP.RU.

Артист заявил, что хотя состояние кинематографиста значительно улучшилось, пока рано говорить о выписке из больницы. По его словам, режиссер и сам понимает, что в этом вопросе не стоит торопиться.

«Бодрый, веселый, в хорошем настроении. К нему все еще не пускают, там жесткий карантин. Но он не скучает. Просто так в потолок не смотрит. Активно занимается работой по телефону. Обговаривает планы и по "Бесогону", и по репетициям своей театральной академии», — поделился Адабашьян.

Он добавил, что Михалков не жалуется на свое состояние. По словам актера, сейчас режиссера беспокоят лишь кашель и насморк.

О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. Издание Baza сообщало, что кинематографист попал в больницу с пневмонией из-за коронавируса. 9 января в MK.RU подтвердили эту информацию. Сам Михалков и его близкие не комментировали новости о возможном заражении COVID-19.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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