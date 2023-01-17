. Актриса Наталья Варлей проведет в Иркутске творческую встречу в честь 100-летия Леонида Гайдая
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Актриса Наталья Варлей проведет в Иркутске творческую встречу в честь 100-летия Леонида Гайдая

Актриса Наталья Варлей проведет в Иркутске творческую встречу в честь 100-летия Леонида Гайдая

Актриса Наталья Варлей проведет в Иркутске творческую встречу в честь 100-летия Леонида Гайдая

В день рождения режиссера Леонида Гайдая, 30 января, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей проведет творческую встречу с иркутянами. В этот же день пройдет вручение кинопремии имени Гайдая молодым российским режиссерам от Союза кинематографистов РФ. Мероприятия приурочены к 100-летнему юбилею режиссера, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего в Иркутской области пройдет 14 основных крупных юбилейных и торжественных мероприятий, 24 выставочных проекта, 18 кинопроектов, 56 научных, образовательных и развлекательных проектов, 13 общественно-значимых и культурно-просветительских мероприятий. План праздничных событий будут дополнять. Обновленный полный перечень мероприятий опубликуют на сайте министерства культуры Иркутской области.

16 января подготовку к юбилейной дате обсудили на первом заседании организационного комитета, созданного по инициативе главы региона. Игорь Кобзев поблагодарил за сотрудничество и слаженную работу по формированию оргкомитета министерство культуры Российской Федерации, губернатора Амурской области Василия Орлова, министерство культуры и национальной политики Амурской области, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, Союз кинематографистов России и другие организации.

По словам Анны Маниловой, в июле 2023 года Министерством культуры РФ по обращению губернатора Игоря Кобзева запланировано проведение в Иркутске крупнейшего проекта «Музейные маршруты России». Она предложила интегрировать тему 100-летия Леонида Гайдая в данный проект.

В Иркутской области находится первый в стране онлайн-музей Леонида Гайдая, разработанный Автономной некоммерческой организацией «Центр развития кинематографии имени Леонида Гайдая» («ГайдайЦентр»). С его проектами, не имеющими аналогов в стране и мире, можно ознакомиться на сайте.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Новые детали по Hogwarts Legacy: продолжительность, эксклюзивная миссия Playstation и другое
Новые детали по Hogwarts Legacy: продолжительность, эксклюзивная
Рост цен в европейской стране достиг рекорда
Рост цен в европейской стране достиг рекорда
Актриса Наталья Варлей проведет в Иркутске творческую встречу в честь 100-летия Леонида Гайдая
Актриса Наталья Варлей проведет в Иркутске творческую встречу в честь
Суд продлил арест экс-главы минздрава региона Якова Сандакова
Суд продлил арест экс-главы минздрава региона Якова Сандакова
Дознаватели установили причину пожара в ТЦ «Миг» на Улан-Баторской
Дознаватели установили причину пожара в ТЦ «Миг» на Улан-Баторской
Российский военный рассказал о нестандартном использовании телефонов в зоне СВО
Российский военный рассказал о нестандартном использовании телефонов
Показали концепт Xbox Series S Black Edition — консоли в черном цвете
Показали концепт Xbox Series S Black Edition — консоли в черном цвете
Мужчина решил убраться в доме после съемщиков и обнаружил неожиданную находку
Мужчина решил убраться в доме после съемщиков и обнаружил неожиданную
Женщина раскрыла, как легко заработать 300 тысяч рублей
Женщина раскрыла, как легко заработать 300 тысяч рублей
В ГУФСИН прокомментировали желание ангарского маньяка принять участие в боевых действиях
В ГУФСИН прокомментировали желание ангарского маньяка принять участие
Три человека пострадали при столкновении четырех машин в Иркутском районе
Три человека пострадали при столкновении четырех машин в Иркутском
В местах крещенских купаний Иркутской области будут дежурить 700 спасателей
В местах крещенских купаний Иркутской области будут дежурить 700

Топ на сегодня

В России резко выросло производство алкоголя
В России резко выросло производство алкоголя
Ценам на газ в Европе предрекли рост
Ценам на газ в Европе предрекли рост
В США заявили о «подозрительном поведении» олигархов из России перед 24 февраля
В США заявили о «подозрительном поведении» олигархов из России перед
Один процент богатейших людей накопил больше всего остального населения планеты
Один процент богатейших людей накопил больше всего остального
Алла Пугачева готова принять пьяного Галкина
Алла Пугачева готова принять пьяного Галкина

Еще по теме

25 января в Иркутске откроют выставку к 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая
Светлана Светличная пожаловалась на навязчивое внимание Леонида Гайдая
Съезжий праздник пройдет в Иркутске в День народного единства
Мемуары Натальи Варлей и реакция на них: актриса рассказала в книге о домогательствах Леонида Гайдая