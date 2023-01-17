. Актриса Наталья Варлей проведет в Иркутске творческую встречу в честь 100-летия Леонида Гайдая

В день рождения режиссера Леонида Гайдая, 30 января, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей проведет творческую встречу с иркутянами. В этот же день пройдет вручение кинопремии имени Гайдая молодым российским режиссерам от Союза кинематографистов РФ. Мероприятия приурочены к 100-летнему юбилею режиссера, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего в Иркутской области пройдет 14 основных крупных юбилейных и торжественных мероприятий, 24 выставочных проекта, 18 кинопроектов, 56 научных, образовательных и развлекательных проектов, 13 общественно-значимых и культурно-просветительских мероприятий. План праздничных событий будут дополнять. Обновленный полный перечень мероприятий опубликуют на сайте министерства культуры Иркутской области.

16 января подготовку к юбилейной дате обсудили на первом заседании организационного комитета, созданного по инициативе главы региона. Игорь Кобзев поблагодарил за сотрудничество и слаженную работу по формированию оргкомитета министерство культуры Российской Федерации, губернатора Амурской области Василия Орлова, министерство культуры и национальной политики Амурской области, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, Союз кинематографистов России и другие организации.

По словам Анны Маниловой, в июле 2023 года Министерством культуры РФ по обращению губернатора Игоря Кобзева запланировано проведение в Иркутске крупнейшего проекта «Музейные маршруты России». Она предложила интегрировать тему 100-летия Леонида Гайдая в данный проект.

В Иркутской области находится первый в стране онлайн-музей Леонида Гайдая, разработанный Автономной некоммерческой организацией «Центр развития кинематографии имени Леонида Гайдая» («ГайдайЦентр»). С его проектами, не имеющими аналогов в стране и мире, можно ознакомиться на сайте.