. Аналитики ВЭФ рассказали о главных угрозах мировой экономике
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Аналитики ВЭФ рассказали о главных угрозах мировой экономике

Аналитики ВЭФ рассказали о главных угрозах мировой экономике

В нынешнем году мировая экономика может столкнуться с рисками высокой инфляции, геополитических конфликтов и макроэкономической нестабильности, пишет Bloomberg, ссылаясь на аналитиков и экономистов Всемирного экономического форума в Давосе.

Эксперты заявили о риске глобальной рецессии в 2023 году и выделили три крупные проблемы для мировой экономики. Это инфляция, макроэкономическая нестабильность и геополитические конфликты. На сегодняшних день общество опасается, что мрачные прогнозы многих экспертов сбудутся.


40% глав компаний уверены, что "их организации не будут экономически жизнеспособными через десять лет, при условии того, что ничего не изменится". Руководители организаций уже сейчас должны принимать меры для того, чтобы их бизнес не прекратил свое существование. Но изменения могут произойти, только если у них имеется достаточно капитала, чтобы пережить кризисные времена.

Кстати, на форум в Давосе отказались ехать российские и китайские миллиардеры. По мнению агентства, российская спецоперация на Украине и "остракизм РФ со стороны Запада фактически исключили олигархов из ежегодной беседы капиталистических элит". На форум также не приедет ни один бизнесмен из Китая, "поскольку страна все еще не оправилась от всплеска случаев COVID-19 и падения фондового рынка".

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По материалам: uposters.ru

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