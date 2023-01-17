. Анастасия Цветаева раскрыла ужасную тайну

41-летняя актриса Анастасия Цветаева призналась, почему не хочет говорить о родителях. Настя Цветаева — актриса и популярный блогер. Подписчики зачитываются ее рассказами о жизни в Израиле – с мужем и тремя детьми. Анастасия откровенна со своими поклонниками и честно отвечает на вопросы о личной жизни, об отношениях с супругом, о воспитании детей. Но многие удивлялись: почему она никогда не рассказывает о своих родителях? И даже когда подписчики задавали этот вопрос напрямую, Цветаева, что для нее несвойственно, предпочитала отмалчиваться.И вот сегодня актриса опубликовала пост, в котором расставила все точки над «i». Оказалось, что ее детство было наполнено кошмарами, поэтому она и молчит о своих родителях. «Я – жертва домашнего насилия и абьюза. С 6 до 12 лет (с перерывами на отъезды к бабушкам) мой отчим издевался надо мной, держал меня в сексуальном рабстве и морально уничтожал. Моя мать все это отлично знала и ничего не делала, чтобы избавить меня от этого кошмара», — рассказала Настя. Сейчас она считает, что мать сама была жертвой своего мужа-абьюзера и педофила, хотя это ее и не оправдывает. Актриса отказалась вдаваться в подробности, но попросила раз и навсегда закрыть вопросы про родителей.«Родителей у меня НЕТ. Есть биологическая мать, которая меня произвела на свет и затем отдала на растерзание своему мужу, извращенцу и психопату. И которая не удостоила меня своим общением с тех пор, как я окончательно сбежала из дома в 12 лет, переехав жить к бабушке. И был папа, который умер, когда мне было 4 года», — поделилась Настя. Напомним, Настя Цветаева вышла замуж за Надава Ольгана в 2010 году, они живут в Тель-Авиве. От гражданского мужа у нее есть сын Кузьма Гончаров, который появился на свет в 2005 году. В 2012 году Настя Цветаева родила дочь Эстер, а в 2019 году – сына Акиву.