. Анастасия Волочкова рассказала о сексе с турком

Балерина Анастасия Волочкова сделала интимное признание. Весной прошлого года Волочкова вновь улетела на отдых в Турцию. Каникулы балерина провела в компании восточного красавца. В Сети заявили, что мужчина — таксист из Азербайджана, но оказалось, что за звездой ухаживал состоятельный турок. Фанаты радовались за Волочкову, ведь ранее она встречалась со скромным в финансовых вопросах банщиком Сергеем. Балерине даже приходилась покупать ему сигареты. Турецкий же поклонник был очень щедр. Он арендовал для звездной блондинки целый остров, организовывал морские прогулки на яхте, а также поселил в роскошной вилле. В Rutube-шоу «Злые языки» Анастасия добавила, что мужчина радовал ее не только дорогими сюрпризами.«Он и в сексе был офигительный. Для меня это очень важно. Понимаешь, когда два дня недотраха, я уже лезу на стены. Это по-волочковски. Волочковская сила гораздо мощнее, чем лошадиная», — заявила бывшая прима Большого театра. Ведущие шоу напомнили Волочковой о неприятных подозрениях Даны Борисовой. Звезда заявляла, что балерина якобы зарабатывает встречами с мужчинами. 46-летняя Анастасия подняла Дану на смех. «Это она покурила, что ли? Пусть говорит все что угодно. Борисова не стесняется рассказывать на федеральных каналах, что сосала у трактористов и дальнобойщиков. Она-то насосала, а мне подарили. Я не скрываю, у меня действительно есть и будет много поклонников, которые меня одаривают щедро. Если мне нравится мужчина, почему я не могу с ним вступить в близкие отношения?» — улыбалась блондинка.