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Анастасия Волочкова рассказала о сексе за деньги

Анастасия Волочкова рассказала о сексе за деньги
Балерина Анастасия Волочкова поделилась интимными тайными. Эксклюзивное шоу «Злые языки» возвращается на RUTUBE со вторым сезоном с новыми сплетнями, слухами и звездными гостями. Обновление коснулось и состава ведущих, четвертым участником стал «STAR перец» Вадим Воронов, который занял место Давида Виннера. Для первого эпизода была приглашена балерина, а ныне героиня самых ярких сплетен и скандальных новостей Анастасия Волочкова. Ведущие не могли оставить без внимания вопросы о многочисленных любовных интересах звезды. Волочкова беззастенчиво рассказала во всех подробностях об одном из своих любовников, который арендовал ей остров возле Мармариса. Также балерина поделилась историями из своей спальни, и как она сама отметила: «Волочковская сила гораздо мощнее, чем лошадиная».
А раз беседа коснулась и сексуальной жизни артистки, ведущая Виктория Боня напомнила ей заявления Даны Борисовой о том, что Анастасия оказывает платные интимные услуги. Эмоциональная реакция Волочковой не заставила себя долго ждать. «У меня в жизни очень много есть, было и будет поклонников, которые, действительно, меня одаривали щедро. Почему, если мужчина мне нравился или нравится, я не могу с ним вступить в близкие отношения? А к работникам секс-услуг я не отношусь. Просто со мной такой секс, что люди мне сами все дают», — уверяет Волочкова. Но не все отношения артистки заканчивались на хорошей ноте. Бывший муж Волочковой Игорь Вдовин оставил ей долг на 3 млн долларов и не оказывает никакую финансовую помощь их общей дочери Ариадне. При этом он продолжает пускать в СМИ слухи и сплетни о бывшей супруге и о том, как ежемесячно тратит на нее баснословные суммы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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