. Андрей Леонов рассказал о продолжении сериала «Папины дочки»

Актер Андрей Леонов рассказал, что его присутствие в «Папиных дочках» будет ограниченным

Российский актер Андрей Леонов раскрыл подробности своего участия в продолжении сериала «Папины дочки». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Артист рассказал, что его присутствие в проекте будет ограниченным, и в скором времени он должен будет приступить к съемкам. Пока Леонов не уточняет, кто из его бывших коллег появится в продолжении. На вопрос, увидят ли зрители в шоу Дарью Мельникову и Екатерину Старшову, он ответил: «Может, появятся, может, и нет».

Он отметил, что после съемок у него остались добрые отношения с коллегами. «Естественно, вспоминается все только хорошее, как все это было хорошо, легко, какая теплая атмосфера царила на съемочной площадке. Конечно, съемки повлияли и на мою жизнь, и на жизнь девочек. Кто-то из них стал актрисой, кого-то, наоборот, профессия отвергла, как это в жизни бывает», — сказал Леонов.

В декабре 2022 года актриса Елизавета Арзамасова рассказала о съемках продолжения сериала «Папины дочки», выходившего на телеканале СТС с 2007 по 2013 год. Артистка, сыгравшая среднюю дочь Галину Сергеевну, поделилась фотографией сценария проекта.