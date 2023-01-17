. Apple оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Apple оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублей

Apple оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублейФАС оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую корпорацию Apple на 1,2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением. Об этом стало известно из сообщения, появившегося во вторник, 17 января, на официальном сайте службы.

Отмечается, что Apple навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях для устройств на базе iOS платежный инструмент компании. По результатам расследования ФАС признала корпорацию виновной в нарушении антимонопольного законодательства и обязала ее выплатить штраф в размере 1,2 миллиарда рублей.

«Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу», — говорится в сообщении.

Ранее за злоупотребление доминирующим положением ФАС выдала предупреждение американской корпорации Google. Причиной стало навязывание компанией разработчикам мобильных приложений оплаты исключительно через ее платежную систему. Представители службы предупредили, что, если Google продолжит навязывать невыгодные условия договора разработчикам, то против компании могут возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Стас Барецкий рассказал, как закопал живого Данко в гробу на 14 часов: "Полежишь, подумаешь"
Стас Барецкий рассказал, как закопал живого Данко в гробу на 14
Красиво поздравить с Крещением Господним своих близких помогут пожелания и открытки
Красиво поздравить с Крещением Господним своих близких помогут
Apple оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублей
Apple оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублей
В Иркутской области рядом с местами крещенских купаний организуют пункты обогрева
В Иркутской области рядом с местами крещенских купаний организуют
Подростки с аутизмом будут изготавливать свечи и мыло в мастерских Иркутска
Подростки с аутизмом будут изготавливать свечи и мыло в мастерских
В одном из ТЦ Иркутска сотрудники полиции изъяли контрафактную сигнализацию
В одном из ТЦ Иркутска сотрудники полиции изъяли контрафактную
Самолеты НАТО AWACS прибыли в Румынию для слежения за Россией
Самолеты НАТО AWACS прибыли в Румынию для слежения за Россией
Россиянин покончил с собой в снятой на сутки квартире
Россиянин покончил с собой в снятой на сутки квартире
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Иран высказался о совместном производстве автомобилей с Россией
Мирослава Карпович рассказала о дружбе с семьей Павла Прилучного
Мирослава Карпович рассказала о дружбе с семьей Павла Прилучного
Сатья Наделла прокомментировал проблему сделки Microsoft и Activision Blizzard
Сатья Наделла прокомментировал проблему сделки Microsoft и Activision
В Усолье-Сибирском открыли памятник бойцу спецназа внутренних войск Василию Потапову
В Усолье-Сибирском открыли памятник бойцу спецназа внутренних войск

Топ на сегодня

Один процент богатейших людей накопил больше всего остального населения планеты
Один процент богатейших людей накопил больше всего остального
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 января 2023 года: важно принять правильное решение
Гороскоп от Анжелы Перл на 17 января 2023 года: важно принять
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов
Муж Юлии Высоцкой рассказал, что он думает о санкциях
Муж Юлии Высоцкой рассказал, что он думает о санкциях

Еще по теме

Google опротестовал решение суда по иску ФАС
ФАС оштрафовала Google на 1 млн рублей за неисполнение предписания
ФАС выдала предупреждение Google
ФАС выставила штраф Google на 400 миллионов рублей