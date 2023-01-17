. Чехия заморозила средства ВЭБ.РФ на сумму 7,9 миллиона долларов
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Чехия заморозила средства ВЭБ.РФ на сумму 7,9 миллиона долларов

Чехия заморозила средства ВЭБ.РФ на сумму 7,9 миллиона долларовФАУ Чехии заморозило средства ВЭБ.РФ на счетах обанкротившейся компании Pilsen Steel

Финансовое аналитическое управление (ФАУ) Чехии заморозило средства, принадлежащие находящемуся под санкциями ВЭБ.РФ. Об этом сообщило «Чешское ТВ».

Речь идет о примерно 175 миллионах крон (около 7,9 миллиона долларов), которые находились на счетах обанкротившейся в 2019 году компании Pilsen Steel. По данным телеканала, в прошлом ВЭБ.РФ посредством своей фирмы VEB Kapital контролировал Pilsen Steel.

«На основе нового санкционного закона МИД Чехии в настоящее время готовит так называемый Национальный санкционный список, в подготовке которого сотрудничает с полицией и спецслужбами», — отмечается в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что Венгрия заморозила российские активы почти на миллиард евро. Всего в Евросоюзе сумма замороженных частных российских активов выросла до 19 миллиардов евро. Из них в Италии — 2,3 миллиарда, в Германии — 2,2 миллиарда, в Австрии — 1,8 миллиарда.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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