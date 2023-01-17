. Черемховское лесничество купило участок у умершего человека

Прокуратура Черемхово установила, что местное лесничество заключило договор купли-продажи с человеком, который на момент его заключения умер, что подтверждается свидетельством о смерти. Несмотря на это лесничество произвело отвод лесосеки, деревья срубили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Кроме того, деревья срубили и на прилегающих делянах, отведенных двум другим лицам. Объем срубленных насаждений превысил разрешенный на 56,7 кубических метров. Лесному фонду РФ причинен ущерб на сумму 600 тысяч рублей.

Прокуратура направила материал проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбудили уголовные дела «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Халатность».