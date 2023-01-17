. Что делать, если поскользнулся на улице

Больно — в поликлинику, нет — в суд

В Москве и многих других городах установилась самая подходящая погода для падений и переломов — гололед. И тут как нельзя кстати придутся советы МЧС, размещенные на официальном сайте ведомства. Как различить травмы и действовать в разных случаях, разбиралась «Парламентская газета».

Падать нужно уметь

В гололед лучше отказаться от высоких каблуков и заменить их на малоскользящую обувь с рельефной подошвой, напомнили в МЧС. Если в наличии только гладкая, можно прикрепить на нее металлические набойки или поролон, натереть подошву песком или наждачкой, а также наклеить лейкопластырь или изоленту, чтобы снизить скольжение.

Спешка тоже может привести к травме, поэтому ходить нужно не торопясь. При этом ноги спасатели советуют ставить на всю подошву и не поднимать их высоко. Также не нужно отвлекаться на телефон, лучше смотреть на дорогу и выбирать наиболее безопасный путь либо использовать опору. Руки рекомендуют держать свободными, не прятать их в карманах и не занимать тяжелыми пакетами. Это поможет сохранить равновесие на скользком тротуаре.

Если все же избежать падения не удалось, то сразу, как только равновесие было потеряно, нужно напрячь мышцы, согнуть колени, сгруппироваться и постараться завалиться на бок. Подниматься тоже следует осторожно — попросить помощи у прохожих либо перевернуться на живот, встать на четвереньки, а затем выпрямиться, по возможности придерживаясь за какую-нибудь опору.

Если не соблюдать эти рекомендации, возрастет вероятность получить разные травмы — сильный ушиб, вывих, растяжение, перелом. И очень важно суметь их различить, чтобы правильно действовать дальше.

Травматолог-ортопед Алексей Павлов отметил, что ушиб и растяжение связок — это схожие по физиологии травмы. «В поврежденной области возникает небольшая припухлость, может появиться синяк, но не сразу. Если потрогать травмированное место, то оно болит, а вот опора на поврежденное место и движение резкой боли не вызывают», — рассказал он «Парламентской газете».

В качестве первой помощи травматолог посоветовал приложить холод на поврежденное место. Первые сутки это лучше делать каждый час по 15-20 минут. Можно выпить анальгетик, а вот обезболивающие мази использовать, только если не повреждена кожа. При этом место удара нельзя пропаривать, наносить йодные сетки и греть, в том числе согревающими мазями.

В случае вывиха или перелома боль и сильный отек возникают сразу, а опереться на больную конечность невозможно, объяснил Павлов. При таких ощущениях нужно обязательно обратиться в травмопункт. Перед этим к месту удара можно приложить холод и наложить шину из подручных материалов — палки, ручки, линейки, бинта, полотенца или любой другой ткани, рассказал травматолог.





Больничный оплатят дважды

Независимо от последствий падения пострадавший может, во-первых, потребовать избавить его и других от опасности в виде льда на тротуарах, а во-вторых, получить денежную компенсацию за полученный ущерб — право на возмещение вреда установлено Гражданским кодексом. А обязанность бороться с гололедом и другими способами содержать в порядке территории города закреплена как в региональном, так и федеральном законодательстве, хотя ответственные за это могут быть разными. Так, за дворы многоквартирных домов отвечают управляющие компании, за территории вокруг организаций — их собственники, за остановки — дорожные предприятия и автопарки, за остальные городские площади — местная администрация.

Чтобы получить компенсацию, нужно сначала обратиться к потенциальному виновнику с претензией, а в случае отказа — с иском в суд. При этом стоит заранее подумать о доказательствах. Среди них может быть выписка из медицинской карты, справка, больничный лист, если пострадавший вызывал скорую помощь или обращался к врачу, фото или видео с места происшествия, подтверждающие гололед, контакты свидетелей, которые видели падение или состояние этого участка тротуара, справка из Росгидромета о погоде в этот период, чеки на оплату лекарств, которые выписал врач.

Привлечь к ответственности за нечищеный лед можно, даже если никакой травмы не было. Например, через суд можно оштрафовать управляющую компанию, которая не обеспечила безопасность жизни и здоровья жильцов на вверенной ей территории. Для этого нужно обратиться в местную администрацию, которая сформирует комиссию, осмотрит дворы и зафиксирует все нарушения.

Если главная цель — как можно быстрее добиться очистки тротуаров, то первым делом сообщить о некачественной уборке стоит в управляющую компанию, а уже при отсутствии ответа — местным властям. В Москве эти обращения принимают управы районов и Мосжилинспекция через свою электронную приемную. Также оставить жалобу можно на портале «Наш город» в теме «Мой двор».

По данным официального сайта мэра Москвы, столичные тротуары зимой обрабатывают противогололедными материалами. Если на привычных маршрутах скользко, стоит обратиться в Единый диспетчерский центр или в Объединение административно-технических инспекций. А напомнить об уборке остановок или территорий возле станций метро можно позвонив в контакт-центр «Московский транспорт».