. Что необходимо сделать, чтобы самостоятельно снять с себя порчу

Порча является сильным магическим ритуалом, который может проводить любой человек, желающий насолить своему знакомому или недоброжелателю. И хоть такая порча не обладает сильным магическим действием, но неприятности все же доставит. Однако не стоит расстраиваться, ведь каждый человек может самостоятельно снять с себя порчу. Для этого лишь потребуется понять, какая она и что делать.

Виды порчи и как самостоятельно снять ее с себя

Перед тем, как приступить к проведению обряда, нужно быть полностью уверенным, что его получится выполнить в полной мере. Есть такие виды порчи, которые человек может сам снять, а если же не удастся, тогда лучше прибегнуть к помощи специалиста, иначе можно сделать еще хуже. Есть и другие виды проклятий, справиться с которыми смогут только колдуны либо маги.

Порча на подклад





Чаще всего порчу накладывают на какой-то подклад. Для этого берется определенная вещь, заговаривается и оставляется в укромном местечке или около порога. Такие подклады, как правило, люди находят совершенно случайно и лишь потом становится понятно, что на них была наведена порча.

Если вдруг в доме было обнаружено что-то странное, то этой вещи нужно быстро избавиться. Для этого подклад заворачивают в ткань или помещают в пакет, отправляются к ближайшей реке и выбрасывают в нее. Если поблизости нет водоема, тогда следует развести огонь и бросить вещь в него. Уходя от этого места, нельзя оборачиваться. По возвращению домой, нужно провести в своем жилище генеральную уборку и вымыть каждый угол в доме чистящим средством, а после этого самим принять душ.

Порча на болезнь





Нередко бывает так, что порчу наводят на определенный недуг. Если вдруг кто-то в доме заболел, то, вероятнее всего, причиной этого является порча. Если же недуг слишком тяжелый, тогда избавление от нее не подействует. Все дело в том, что такую порчу могут навести только сильные маги и избавляться от нее тоже нужно с их помощью.

Дома же человек может самостоятельно делать ингаляции с такими травами: ромашка, эвкалипт, чабрец или пустырник. В данном случае многое зависит от того, в каком месте находится недуг. Помимо проведения ингаляций, по дому следует пронести благовония. Такие ритуалы желательно проводить до тех пор, пока не наступит улучшение. В неделю одного раза будет достаточно.

Порча на деньги





Есть еще одна порча, которую делают на доход, карьеру или сбережения. После ее наведения человек не сможет накопить определенную сумму денег, потому что у него все время будут большие расходы.

Нередко порча может быть наложена на карьеру: человека неожиданно увольняют с работы и он долго не может найти себе новое место. В таком случае придется полностью поменять всю систему хранения своих сбережений.

Сперва следует приобрести себе новый кошелек желательно красного или золотого цвета, а также поменять место хранения своих сбережений. Также можно воспользоваться специальными оберегами, которые будут способствовать притяжению денежных средств в дом. Снять такую порчу можно, достаточно лишь делать все возможное, чтобы притянуть деньги и достаток в свою жизнь, тогда она сама пропадет.