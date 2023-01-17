. Даня Милохин, сбежав в США, обзавелся часами с бриллиантами

Блогер Даня Милохин живет на широкую ногу и в Россию возвращаться не собирается. Даня Милохин похвастался новым приобретением за два миллиона рублей. Блогер опубликовал в личном микроблоге кадры, где счетная машинка прокручивает его миллионы. В обмен на эти деньги Милохин взял для себя любимого часы с бриллиантами. Исполнитель купил часы Rolex из нержавеющей стали с бриллиантами. Даня взял украшение за наличные деньги, демонстрируя свои возможности. К слову, покупка Милохина состоялась в Дубае. Ранее Даня находился в США вместе со своими коллегами-блогерами.Напомним, ранее Дина Саева объяснила, почему Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период». По словам Саевой, она лично спросила у Милохина, почему он ушел из программы. «Он сказал: "Ты знаешь, есть такая вещь, когда прет или не прет. И вот, когда мне не прет, я не хочу этим заниматься". Он довольно свободный человек, и у него есть на это право. (...) Если он решил, значит, ему так комфортно», — сказала блогерша. Она отметила, что ее коллега относится к жизни легко. «В каком-то плане я даже ему завидую, потому что он может себе позволить не делать то, что он не хочет», — призналась Саева. Блогерша добавила, что считает классным то, что Милохин в первую очередь думает о себе и о том, насколько ему нравится то или иное место, где он находится, а не о комфорте окружающих.