. Денежные переводы из РФ в Грузию увеличились в пять раз и превысили $2 млрд

С начала прошлого года граждане РФ перевели в Грузию порядка 2,06 млрд долларов, что пятикратно превысило показатели за тот же период 2021-го. В отдельно взятые месяцы доля траншей от россиян могла достигать 59,2%, сообщили в национальном банке республики.

В 2022 году Россия возглавила перечень стран по объему денежных переводов в Грузию, второе место заняла Италия, третье – США. В декабре прошлого года доля граждан РФ в совокупном объеме транзакций составила 59,2%: тогда на грузинские банковские счета были направлены 317,3 млн долларов (на 699% больше, чем в декабре 2021-го).

Объем переводов из РФ в Грузию значительно увеличился в мае 2022-го – прирост год к году составил 888%. В общей сложности в прошлом году в кавказскую республику перевели 4,3 млрд долларов, что превысило показатели 2021 года на 86%.

В 2022 году году в Дубае было зарегистрировано свыше 86 тыс. сделок по продаже недвижимости россиянам, что превзошло предыдущий рекорд в 80 тыс. соглашений в 2009 году. В денежном выражении граждане России приобрели в эмирате жилья на сумму порядка 56,6 млрд долларов, что практически на 80% больше, чем в 2021-м.

Въезд десятков тысяч российских граждан в Грузию положительно повлиял на экономическое состояние республики: рост ВВП Грузии в прошлом году составил 10%. Кроме того, нацбанк страны зафиксировал рекордный объем международных резервов, накоплению которых способствовали переводы из России.