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Детская математическая задача поставила взрослых в тупик

Детская математическая задача поставила взрослых в тупик и вызвала споры в сети

Пользователи сети поспорили о том, как правильно решать детскую математическую задачу, фотография которой распространилась в соцсетях. Снимок примера, поставившего взрослых в тупик, в Twitter опубликовала пользовательница под ником @lkzntsv.

В публикации говорится, что пост в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), в котором пользователи спорили о том, как правильно решать задачу, собрал более 60 тысяч комментариев и вызвал споры.

Детская математическая задача поставила взрослых в тупик

В комментариях под постом в Twitter пользователи отметили, что путаница возникла из-за некорректного написания примера. «Деление и двоеточием и чертой. Либо одно, либо другое», — отметил один из пользователей. В то же время многие написали, что, решив пример, получили ответ 4.

В ответ на твит научно-популярное издание N+1 со ссылкой на своего издателя Андрея Коняева опубликовало объяснение задачи. «Есть такое понятие — ассоциативная операция. Например, умножение», — говорится в посте. По словам Коняева, скобки в примере можно опустить, тогда получится корректно определить тройное произведение. В то же время издатель объяснил, что деление не является ассоциативной операцией. Конев добавил, что принцип вычислений по порядку в данном случае не имеет смысла и путает.

Ранее в сети опубликовали фотографию примера из учебника по математике для второго класса. Женщина попросила пользователей помочь ей решить задачу, так как не была уверена в правильности своего ответа. В результате задача оказалась не по силам современным взрослым: многие не смогли понять, что от них требуется.

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По материалам: lenta.ru

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