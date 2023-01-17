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Дмитрию Назарову уже нашли замену

Дмитрию Назарову уже нашли замену
Актеру Дмитрию Назаров быстренько нашли замену. 13 января стало известно об увольнении Дмитрия Назарова из МХТ. Причиной тому стали скандальные высказывания актера с явным антироссийским подтекстом. Дмитрий Назаров много лет являлся ведущим актером МХТ. Актер был занят в известных репертуарных спектаклях, в частности, «Мастере и Маргарите» по роману Булгакова, в котором играл роль Воланда. После увольнения артиста руководству театра пришлось срочно искать замену. Сегодня в официальных соцсетях сайта появилось сообщение о вводе нового актера.
Кстати, в январе Назаров должен был выйти на сцену в еще одном спектакле «Лес», по плану он стоял 21 числа. Но его оперативно заменили на комедию «№13D». Напомним, Дмитрий Назаров последние несколько месяцев активно критиковал спецоперацию и действия наших властей. Он поддержал покинувшего театр ранее коллегу Анатолия Белого, а также выпустил несколько юмористических частушек, где высмеивал российскую действительность. Сам актер после скандала не спешит комментировать ситуацию. Более того, артист, по слухам, собирается уехать из страны. Но пока официально об этом не объявлял.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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