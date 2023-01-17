. Дочка Валерия Меладзе тайно вышла замуж и наладила бизнес из Украины в Россию

Тайны дочери певца Валерия Меладзе раскрыли журналисты. Недавно Валерий Меладзе оскандалился, публично поддержав Украину. А ведь в России певец прилично зарабатывал на любви зрителей. Неплохо устроились и его дочери от первого брака — Инга, Софья, Арина. Сегодня Валерию Шотаевичу вряд ли стоит беспокоиться о простое в карьере и потере концертов, ведь за долгие годы в шоу-бизнесе он прилично заработал. Не жалуются на жизнь и его старшие наследницы. 1 сентября 2022 года средняя дочь артиста от первого брака Софья вышла замуж за Савву Байбакова, который оказался очень предприимчивым парнем. Савва работает топ-менеджером в компании отца Globaltic, занимающейся поставкой угля, дров в страны Западной Европы. Также Байбаков является владельцем организации в сфере по управлению недвижимостью и сдает в аренду помещения в бизнес-центрах столицы, получая за это по несколько миллионов рублей в месяц.В марте прошлого года Софья Меладзе стала владельцем предприятия «Азмуу», соучредителем которого является… украинка, владелица киевского молокозавода Azmoo Елизавета Зноба. Есть предположение, что через фирму дочери Меладзе в Россию поставляются продукты питания, произведенные в соседней стране. «Пару месяцев назад девушка передала долю в бизнесе третьему лицу, по некоторым признакам, номиналу», — подчеркнул источник «LIFE». Что касается других дочерей исполнителя — Инги и Арины, то они обеспечены дорогостоящим жильем. Первая владеет квартирой в Москве за 40 миллионов рублей, вторая — жильем за 25 миллионов. Сам артист предпочитает не рассказывать о деятельности дочерей, которые часто делятся кадрами из-за границы. А несколько месяцев назад Валерий Меладзе планировал уйти со сцены, но что-то пошло не так, ведь корпоративы никуда не делись. «Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям», — откровенничал 57-летний певец.