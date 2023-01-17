. Дознаватели установили причину пожара в ТЦ «Миг» на Улан-Баторской

Дознаватели МЧС России установили причину пожара в подвале торгового центра «Миг» на Улан-Баторской. Возгорание возникло рядом с одним из светильников на потолке. Из-за замыкания проводки воспламенились горючие материалы и верхние полки стеллажей с книгами.

В результате пожара повреждены стеллажи и продукция магазинов на площади 60 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о пожаре в ТЦ «Миг» на улице Улан-Баторской поступило в пожарно-спасательную службу Иркутска в 09:18. Из торгового центра эвакуировали 53 человека. Пострадавших нет, 11 единиц специальной пожарной и спасательной техники устранили возгорание в 09:50.