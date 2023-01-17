. Друг рассказал о состоянии Никиты Михалкова

Режиссер и актер Никита Михалков попал в больницу. Артист стало заметно лучше, но до выписки из медучреждения еще далеко. Режиссер долечивается в больнице, но уже понемногу возвращается к работе, ведет дела, общается с друзьями. О состоянии 77-летнего Никиты Михалкова рассказал его близкий друг Александр Адабашьян. Ему удалось дозвониться до мэтра и обсудить с ним рабочие вопросы, а также здоровье. У режиссера все еще сохраняется кашель, насморк, но уже намного легче. В данный момент к нему все еще никого не пускают, потому что в медучреждении карантин. Еще какое-то время легенда кинематографа проведет в больнице, после чего вернется к работе. Адабашьян удивляется тому, как драматично в Сети подавали информацию о состоянии Никиты Сергеевича. А после появления новости о госпитализации и тяжелом состоянии режиссера, его чуть было не «похоронили». Масла в огонь подлила Ксения Собчак.«По нынешним временам у Никиты Сергеевича нормальная реакция на все эти слухи. Это его не напугало. Он слушает только врачей, которые объективно оценивают его состояние. Писали много чего, да. И что при смерти, и что уже умер. Но что поделать, у нас регулярно кого-нибудь хоронят в этих соцсетях. У Никиты была спокойная реакция даже на слова Ксении Анатольевны Собчак. Хотя с ней у него заочно плохие отношения, он этого не скрывает. Ее слова не стали неожиданностью для Никиты, никакой реакции не вызвали», — рассказал Адабашьян. Напомним, Ксения Собчак, узнав о госпитализации Михалкова, написала странный пост, который удивил многих. Она рассказала о том, что никто не может заменить деятеля культуры и сравнила его возможную кончину со смертью Сталина. «Вся система выстроена сейчас под Никиту Сергеевича, во всех сферах — близкие ему люди. Его уход (надеюсь, позже, а не раньше) будет как смерть Сталина для этой области. Любимова, Бурляев и масса других важных фигур без Михалкова — совсем другое дело. Новый доступ к телу никто не даст. А из тех, у кого он есть… Кто может занять это место? Правильно — никто» — разглагольствовала Собчак KP.RU.