. Европейская федерация разработчиков игр выступила за слияние Microsoft и Activision Blizzard
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Европейская федерация разработчиков игр выступила за слияние Microsoft и Activision Blizzard

Европейская федерация разработчиков игр выступила за слияние Microsoft и Activision Blizzard


К вопросу обсуждения слияния Microsoft и Activision Blizzard подключается все больше сторон, учитывая, что сделка обещает стать крупнейшей в игровой индустрии. На днях стало известно, что европейский регулятор готовит заявление о возражениях по вопросу сделки. Но, похоже, что европейские игровые студии настроены иначе.

Европейская федерация разработчиков игр (EGDF), которая объединяет в себе группы из 23 различных ассоциаций разработчиков в 22 странах ЕС, опубликовала заявление, в котором сообщила, что поддерживает слияние Microsoft и Activision Blizzard. В их заявлении говорится, что ассоциация поддерживает сделку, поскольку она окажет «потенциально положительное влияние на конкуренцию на рынке игр в целом, что перевешивает некоторые опасения, связанные с рынками консолей и подписки». В этом же заявлении представители EGDF отмечают, что антимонопольным органам ЕС нужно смотреть на сделку шире, чем они это делают сейчас, концентрируясь только на консольном сегменте рынка.

Что касается опасений регуляторов по поводу монополизации Microsoft консольного рынка после завершения сделки с Activision Blizzard, разработчики из EGDF уверены, что этого не произойдет из-за малой доли самого Xbox в данный момент в консольном сегменте.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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