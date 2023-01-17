. Гороскоп от Анжелы Перл на 18 января 2023 года: для каких знаков зодиака откроются финансовые перспективы

18 января принесет многим знакам зодиака хорошие новости о перспективах в финансовой сфере. Анжела Перл рекомендует в этот день быть бдительными и как можно быстрее решать свои проблемы.

Какие возможности откроются перед Онами, Тельцами, Близнецами, Раками 18 января





Овен

В этот период времени Овнам можно заняться пересмотром своего гардероба. Старые вещи лучше выбросить и немного прикупить чего-то нового. Экстравагантный и неординарный образ, возможно, поможет чувствовать себя немного уверенней с новыми знакомыми. Также не лишним будет небольшая перестановка в комнате или всем жилье представителей созвездия. Выходной лучше провести в приятной компании, где не нужно следить за тем, что говоришь.

Телец

Наступило время самостоятельно принимать сложные решения, а не надеяться, что кто-то сделает это вместо Тельцов. После такого урока представители данного знака зодиака освоят некий опыт. Некоторые желания будут противоречить действиям, и на первый взгляд может показаться, что все идет не по плану, но это не так. Не лишним будет побыть наедине со своими мыслями и разобраться с некоторыми вопросами.





Близнецы

В это время Близнецам нужно придерживаться своих моральных принципов, причем это обязательное условие, если они не хотят получить множество проблем. Также не стоит нарушать закон, который предусмотрен властями и правительством. Знакомства с новыми людьми и командировки лучше отложить, а если есть возможность остаться дома, то лучше так и поступить. Как ни странно, но чтобы чувствовать себя лучше – нужны физические нагрузки.

Рак

Неоднозначные мысли в голове и внутренняя суматоха не дадут нормально сосредоточиться на делах, что однозначно будет злить и выбивать из равновесия. Не стоит пасовать перед незапланированными проблемами, а принимать их гордо. Стоило бы научиться некоторым навыкам в Интернете для продвижения своего любимого дела – это даст небольшой толчок. Новыми людьми в жизни лучше не восхищаться, они того не стоят.

Что ждет Львов, Дев, Весов, Скорпионов 18 января





Лев

Неоднозначная позиция не оставит Львов в покое и даст возможности сосредоточиться на том, что действительно имеет для них значение. Открытую манеру общения пока лучше позабыть, потому что люди часто и безнравственно пользуются добротой. За помощью к коллегам можно даже и не пробовать обращаться, так как взаимопонимания достичь не получится. Если окружающие будут настроены враждебно, то не стоит усугублять положение своим упрямством.

Дева

Здоровье непременно должно быть на первом плане, особенно в этот период времени. Нужно обращать на это внимание, потому что в скором времени придется на него максимально положиться. Также следует больше времени уделять своим близким, потому что есть вопросы, в которых Девы имеют большой опыт решения. Не лишним будет и отвлечься на какие-то увеселительные мероприятия.





Весы

В плане отношений Весы могут рассчитывать на множество приятных сюрпризов, которые они давно ожидают от своей второй половинки, но не стоит форсировать эти события. Партнер прежде всего должен сам созреть и хотеть этого. К активным действиям приступят коллеги, которым представители гороскопа очень нравятся, но тут важно не покоряться сразу. Вечер этого дня лучше провести в компании человека, который ближе всего.

Скорпион

Недопонимание окружающих людей прежде всего связано с завышенной самооценкой Скорпионов, и это может обернуться не самыми приятными последствиями. Близкие люди из-за этого могут отвернуться. Хорошее время начать новый проект, который принесет довольно перспективные результаты при условии, что все будет доведено до конца.

Что предстоит Стрельцам, Водолеям, Козерогам, Рыбам 18 января





Стрелец

Отношения даже с самыми родными сердцу людьми могут сильно испортиться из-за излишнего упрямства и нежелания даже выслушать в свой адрес здоровой критики. Не следует отказывать в помощи, так как Стрелец может уделить этому всего пару минут, а другому человеку не удастся этого сделать и за неделю. В свою очередь следует поберечь свои силы – переутомления плохо скажутся на здоровье в целом.

Козерог

Особого внимания стоит финансовое положение Козерогов, и если сейчас пренебрегать проблемой, то в очень скором времени это может стать катастрофой. От азартных игр следует пока воздержаться. Лучше переключиться на взаимоотношения с близкими людьми и по возможности показываться им на глаза.





Водолей

Напряжение в семье с каждым днем растет все больше и больше, и если вовремя не принять меры, то это может закончиться грандиозным скандалом. Сейчас как никогда нужно открыто поговорить со всеми членами семьи и выяснить обиды в адрес Водолеев. Возможно, там окажутся мелочные ситуации, которых в дальнейшем можно будет просто избежать.

Рыбы

Работа, дом и семья – это то, что в последнее время видят Рыбы, и от этого может произойти нервный срыв. Если есть возможность, то лучше целый день уделить именно себе. В качестве разгрузки подойдет поход в кино, театр или даже ночной клуб, где нужно повеселиться по максимуму.