Грануляторы можно подразделить на модели с электрическим и гидравлическим приводом. В первом случае процесс измельчения осуществляется за счет вращения рабочего вала, во втором – за счет силы тяжести. Гранулы, образовавшиеся в результате работы гранулятора, можно использовать в качестве материала, либо применять их для производства строительных материалов. Приобрести гранулятор для пластика можно с нужными характеристиками.

Переработка пластика

В первую очередь, это устройства для измельчения пластика в гранулы. Гранулы, в свою очередь, являются достаточно дешевым сырьем для изготовления различных видов продукции. Таким образом, грануляторы используются для того, чтобы перерабатывать отходы из пластика и получать из них различные материалы, которые еще используются в промышленности. К примеру, из пластика можно изготовить:

гранулят или гранулы;

пресс-формы для отливки изделий из пластика;

различные виды тары для упаковки товаров.

Грануляторы – это устройства, предназначенные для получения гранул из отходов пластмасс. Данные устройства используют для производства полимерных гранул, которые в дальнейшем используются как сырье для выпуска полимерных изделий. Гранулы, полученные из отходов, используются в качестве сырья для изготовления пластиковых труб, упаковок, различных видов тары и др. Оборудование оснащено современной автоматикой, поэтому не требуется участие человека в самом процессе. Можно выбрать оборудование с соответствующими объемами переработки для своего предприятия.

Технические условия эксплуатации

Это машины, которые предназначены для переработки пластиковых отходов в гранулы: пластиковые бутылки, пластиковые ящики, жесть, полиэтилен, пакеты, бумага и т. д. Грануляторы используются на предприятиях, которым требуется переработка пластиковых отходов. Какие функции выполняют грануляторы для переработки пластика:

дробление;

измельчение;

гранулирование;

экструзия;

прессование.

Гранулированный материал, который получается в результате переработки пластика, используется для изготовления различных изделий. Гранулы могут быть использованы при производстве строительных материалов, а также в качестве наполнителей для производства различных смесей. Из-за малого размера гранул их удобно хранить, транспортировать, применять для производства удобрений и других продуктов.



