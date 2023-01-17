. Греция разместила 10-летние облигации на 3,5 миллиарда евро
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Греция разместила 10-летние облигации на 3,5 миллиарда евро

Греция разместила 10-летние облигации на 3,5 миллиарда евро

Греция разместила 10-летние облигации на 3,5 миллиарда евро

Греция успешно разместила 10-летние облигации на сумму 3,5 миллиарда евро под 4,4 процента годовых. Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей AMNA.

Выпуск новых государственных бондов позволил Греции покрыть почти половину потребностей во внешних заимствованиях, запланированных на текущий год. Аукцион вызвал высокий интерес инвесторов: заявки на приобретение ценных бумаг превысили 20 миллиардов евро.

Министр финансов Греции Христос Стайкурас положительно оценил результаты размещения облигаций. По его словам, выпуск госбондов был успешным с точки зрения спроса, качества капитала и стоимости заимствований с учетом волатильность на международных рынках.

«Правительство и Агентство по управлению государственным долгом действуют решительно и дальновидно, принимая во внимание существующие и будущие решения Европейского центрального банка при реализации денежно-кредитной политики», — подчеркнул глава Минфина.

# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Новинки Game Pass этой недели получают высокие оценки от критиков
Новинки Game Pass этой недели получают высокие оценки от критиков
В Германии прокомментировали лишение Медведчука украинского гражданства
В Германии прокомментировали лишение Медведчука украинского
Гороскоп от Анжелы Перл на 18 января 2023 года: для каких знаков зодиака откроются финансовые перспективы
Гороскоп от Анжелы Перл на 18 января 2023 года: для каких знаков
Актер Адабашьян высказался о выписке Михалкова из больницы
Актер Адабашьян высказался о выписке Михалкова из больницы
Избирком зарегистрировал Михаила Кибанова в качестве кандидата в мэры Балаганского района
Избирком зарегистрировал Михаила Кибанова в качестве кандидата в мэры
За сутки в Иркутской области зарегистрировали 51 случай заражения COVID-19
За сутки в Иркутской области зарегистрировали 51 случай заражения
Синоптики прогнозируют до -30 в Иркутске в Крещение Господне
Синоптики прогнозируют до -30 в Иркутске в Крещение Господне
Рабочая одежда электриков: специфика и свойства
Рабочая одежда электриков: специфика и свойства
Грануляторы для переработки пластика
Грануляторы для переработки пластика
Лучшие шутки и мемы из Сети - 17.01.2023 (16 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 17.01.2023 (16 фото)
В Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о выходе России из договоров СЕ
В Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о выходе России из
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для предпринимателей
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для

Топ на сегодня

Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
Michael Kors отказался поставлять товар в Россию
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов
В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Муж Юлии Высоцкой рассказал, что он думает о санкциях
Муж Юлии Высоцкой рассказал, что он думает о санкциях
Ушла из жизни Джина Лоллобриджида - икона итальянского кино
Ушла из жизни Джина Лоллобриджида - икона итальянского кино

Еще по теме

Украина выпустит евробонды на 2 млрд долларов
Доходность испанских облигаций резко снизилась после выпуска новых бондов
Инвесторы из США выкупили более половины дополнительного выпуска евробондов
Греция в сентябре не получит деньги от Евросоюза из-за задержек с реформами