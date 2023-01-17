. Греция разместила 10-летние облигации на 3,5 миллиарда евро

Греция успешно разместила 10-летние облигации на сумму 3,5 миллиарда евро под 4,4 процента годовых. Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей AMNA.

Выпуск новых государственных бондов позволил Греции покрыть почти половину потребностей во внешних заимствованиях, запланированных на текущий год. Аукцион вызвал высокий интерес инвесторов: заявки на приобретение ценных бумаг превысили 20 миллиардов евро.

Министр финансов Греции Христос Стайкурас положительно оценил результаты размещения облигаций. По его словам, выпуск госбондов был успешным с точки зрения спроса, качества капитала и стоимости заимствований с учетом волатильность на международных рынках.

«Правительство и Агентство по управлению государственным долгом действуют решительно и дальновидно, принимая во внимание существующие и будущие решения Европейского центрального банка при реализации денежно-кредитной политики», — подчеркнул глава Минфина.